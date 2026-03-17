Sindicatos de maestros venezolanos piden diálogo al Gobierno por crisis de salarios

"Ante el silencio administrativo por parte del Ejecutivo nacional y de los entes competentes, las organizaciones sindicales signatarias hemos acordado abrir formalmente una etapa pre-conflictiva", indicaron ocho gremiales en un comunicado publicado por el Monitor Sindical de Venezuela en X.

Los sindicatos indicaron que convocarán y mantendrán asambleas en todos los estados del país para informar sobre los avances, discusiones y decisiones emanadas de reuniones nacionales y regionales.

Igualmente, declararon al ministro de Educación venezolano, Héctor Rodríguez, como "enemigo del magisterio venezolano", en virtud de las políticas y acciones "que han vulnerado los derechos laborales, sociales y profesionales de los trabajadores y trabajadoras de la educación".

También exigirán en cada estado, municipio e institución educativa del país, la renuncia de Rodríguez, "como medida necesaria para restablecer el respeto institucional hacia el sector educativo".

"Las organizaciones sindicales signatarias de la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria del sector educativo reiteramos que, a pesar de la actitud asumida por el Gobierno nacional, seguimos creyendo firmemente en el diálogo social como método fundamental para la resolución de los conflictos laborales", subrayó.

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El pasado jueves, cientos de trabajadores marcharon en Caracas y diversas ciudades de Venezuela para exigir un aumento salarial en medio de los recientes acuerdos petroleros con Washington y al cumplirse cuatro años del último ajuste decretado por Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por Estados Unidos.

Esta fue la segunda gran protesta que ocurrió en Venezuela, tras meses sin manifestaciones por la ola de detenciones registradas durante la crisis poselectoral de 2024, cuando Maduro fue proclamado como ganador de los comicios presidenciales entre denuncias de fraude de la oposición.

El salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, cuando eran unos 30 dólares, según el tipo de cambio oficial, un monto que se ha devaluado desde entonces y que hoy equivale a 28 centavos.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.