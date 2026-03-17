Suspenden celebración en honor del líder campesino César Chávez por denuncias en EE.UU.

"La UFW ha tenido conocimiento de graves acusaciones contra uno de los cofundadores del sindicato, César Chávez, por conductas incompatibles con los valores de nuestra organización. Algunos de los informes se refieren a asuntos familiares, y no nos corresponde ni opinar al respecto", indicó la organización en un comunicado.

Aunque la institución aclaró que no ha recibido informes directos ni dispone de conocimiento de primera mano de estas acusaciones, acotó que "la gravedad de las mismas nos obliga a tomar medidas urgentes para obtener más información y brindar un espacio donde las personas que hayan sido víctimas puedan encontrar apoyo y compartir sus historias si así lo desean".

"Estas acusaciones han sido profundamente impactantes. Necesitamos tiempo para abordar este asunto correctamente, lo que incluye garantizar que quienes lo necesiten tengan acceso a servicios sólidos y especializados en trauma", agregó el escrito.

Chávez (1927-1993) fue un activista de los derechos de los trabajadores y de los derechos civiles de gran relevancia, a la cabeza de las marchas más grandes de trabajadores agrícolas en Estados Unidos y considerado una figura clave en la lucha de los mexicoestaodunidenses.

Junto a Dolores Huerta fundó la Asociación Estadounidense de Trabajadores Agrícolas (UFWA), que posteriormente se convirtió en la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los hitos de su lucha sindical fue la huelga de recolectores de uvas de Delano (California), que empezó en septiembre de 1965, se extendió durante años y sirvió para que, por primera vez, los campesinos de diferentes orígenes -filipinos, chinos y mexicanos- se unieran en un frente común.

En 1994 el presidente Bill Clinton concedió póstumamente a Chávez la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de la nación.