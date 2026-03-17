Suspendido el tráfico marítimo en el Bósforo debido a una densa niebla

Según informó la Dirección de Seguridad Costera turca, el tráfico marítimo en el Bósforo -el estrecho que ue separa la parte europea y la parte asiática de Turquía- se cerró a la navegación en ambos sentidos a las 04:53 hora local (02:53 GMT) y permanecerá suspendido hasta la medianoche de este martes.

Si bien la niebla afectaba principalmente a las zonas septentrionales de la ciudad, cuatro rutas de los servicios de ferry que operaban entre la parte asiática y la europea de Estambul también quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

A las 10:00 hora local (08:00 GMT) se reabrió el tráfico en dirección norte-sur en los Dardanelos, mientras que en la dirección sur-norte se reanudará previsiblemente esta tarde, hacia las 17.45 (15.45 GMT).