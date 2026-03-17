Tailandia asegura que negocia con Rusia la posible compra de petróleo ante crisis de Ormuz

El vice primer ministro tailandés, Phiphat Ratchakitprakarn, dijo hoy antes de la reunión semanal del gabinete que "se han llevado negociaciones y hoy habrá más (...) sobre la posible compra de petróleo crudo a Rusia", sin determinar una cantidad o plazo.

Las negociaciones tienen lugar en un foro en Viena, mediante una delegación tailandesa encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, apuntó Phiphat, sin identificar a la contraparte rusa.

"Si logramos asegurar un suministro de petróleo crudo de Rusia, es probable que no haya ningún problema", subrayó el vice primer ministro, al asegurar que el país tiene reservas de petroleo para unos 100 días.

Tailandia, país muy dependiente del petroleo procedente de los países del Golfo Pérsico, ha registrado en los últimos días largas colas en las gasolineras, mientras se mantenían congelados por 15 días los precios del diésel, una medida que termina hoy.

El pasado viernes, los países del Sudeste Asiático afirmaron que apuestan por "diversificar fuentes y rutas" de suministro energético ante la crisis disparada por la guerra y después de que Estados Unidos anunciara que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso en tránsito bajo sanciones por la guerra en Ucrania.

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El estrecho de Ormuz, vía entre el Golfo Pérsico y el de Omán por el que en tiempos de paz circula en torno al 20 % del petróleo y una cuarta parte del gas natural licuado (GNL), es uno de los focos de la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington busca aliados para patrullar el estrecho.