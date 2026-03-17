Taiwán detecta una patrulla de aeronaves y barcos de guerra chinos en torno a la isla

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán señaló que, desde las 08:01 horas (00:01 GMT) del martes, había detectado 28 salidas al mar de varios tipos de aeronaves chinas, entre ellas cazas de combate J-10 y J-16, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones.

Del total de esos aparatos, 21 cruzaron la línea divisoria del estrecho de Taiwán e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate" con buques de la Armada.

"Las Fuerzas Armadas han empleado medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para mantener un estricto control de la situación, y han desplegado aeronaves de misión, buques y sistemas de misiles costeros para responder de forma adecuada", señaló el MDN, que subrayó que las actividades del Ejército chino pretenden "hostigar" los espacios marítimos y aéreos circundantes de Taiwán.

Esta patrulla, la primera notificada por Taipéi en lo que va de marzo, se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este lunes que planea retrasar aproximadamente un mes el viaje a China que tenía previsto realizar a finales de marzo para reunirse con su par chino, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.

El Ministerio de Defensa de Taiwán no detectó aeronaves militares chinas entre el 27 de febrero y el 7 de marzo, y desde entonces solo ha notificado la presencia de 43 aparatos, lo que refleja un notable descenso de la actividad militar que, según analistas, podría responder al interés de Pekín por rebajar la presión en torno a la isla antes de la visita de Trump.

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No obstante, esta tendencia a la baja venía de antes: el Ministerio ha informado de 506 aeronaves militares chinas en las inmediaciones de Taiwán desde comienzos de año, una caída del 47 % respecto al mismo período de 2025, según cálculos de EFE.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que sólo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría defenderlo en caso de conflicto con Pekín.