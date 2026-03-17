Trump adelanta que podría visitar China en unas "cinco o seis semanas"

"Estábamos reprogramando la reunión, y parece que tendrá lugar dentro de unas cinco semanas. Estamos trabajando con China. A ellos les pareció bien", dijo Trump desde el Despacho Oval durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

El mandatario estadounidense afirmó que tiene "ganas de ver al presidente Xi" y que a su vez el gobernante chino también "está deseando" verlo, al tiempo que elogió la relación entre las dos potencias, que mantienen negociaciones comerciales en medio de la guerra arancelaria lanzada por el republicano a su regreso a la Casa Blanca.

"Tenemos una buena relación con China. China, de hecho, se ha convertido, en términos económicos para nosotros, en algo muy bueno, muy bueno. Es muy diferente a lo que era en el pasado. (...) Así que la concretaremos (la visita) dentro de unas cinco o seis semanas", agregó.

Trump anunció este lunes sus planes de retrasar aproximadamente un mes el viaje a China debido a la guerra que libra contra Irán junto a Israel, en la que ya han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, cientos de iraníes y al menos 13 militares estadounidenses.

El conflicto también ha interrumpido el tráfico de crudo y gas por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

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"Siento que tengo que estar aquí. Así que hemos solicitado posponerlo (el viaje) un mes más o menos, y espero con interés estar con ellos", dijo ayer el presidente estadounidense.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había avanzado ayer mismo que existía la posibilidad de que se retrasara el viaje de Trump a Pekín, previsto entre el 31 de marzo y el 3 de abril, porque el mandatario está centrado en la ofensiva en Irán.

China pidió este lunes evitar una escalada en torno al estrecho de Ormuz y detener las acciones militares en la zona, sin aclarar si participará en la coalición internacional para escoltar buques que ha propuesto Trump.

Este martes, Pekín calificó de "erróneos" los informes de autoridades y medios estadounidenses que apuntaban a que un posible aplazamiento de la visita de Trump se deba a cuestiones relacionadas con la escolta de buques en esa vía estratégica.

De concretarse, sería la segunda visita de Trump al gigante asiático, después de la que realizó en 2017, durante su primer mandato. Ambos líderes se vieron por última vez en octubre del año pasado en Corea del Sur.