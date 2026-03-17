Trump dice que la OTAN comete "un error muy tonto" por no apoyarlo en la guerra de Irán

"Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y hace tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría ahí para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado ahí", declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

En esta comparecencia, Trump reiteró los reproches que había vertido minutos antes en una publicación en la red Truth Social, en la que sostuvo que ya no necesita la ayuda de sus aliados.

Sentado junto al jefe de Gobierno irlandés, el mandatario aseguró que Irán iba a lograr un arma nuclear en el plazo de un mes y consideró "sorprendente" que, a su juicio, los aliados respalden los planes de Estados Unidos pero se nieguen a prestar ayuda.

"Todo el mundo está de acuerdo con esto, pero no quieren ayudar", lamentó el republicano.

A su vez, sostuvo que las fuerzas estadounidenses han logrado "diezmar" al Ejército iraní y que ya no requieren el respaldo de sus socios: "No necesitamos demasiada ayuda y, en realidad, no necesitamos ninguna ayuda".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El republicano dio estas declaraciones un día después de haber criticado la falta de "entusiasmo" de algunos aliados a su petición de crear una coalición militar para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí contra el país.

El plan de Trump fue recibido con frialdad y rechazo por sus aliados, que han respondido que esta no es una guerra que ellos hayan iniciado.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Ormuz "queda fuera del ámbito de acción de la OTAN" y el Gobierno alemán respondió: "esta no es nuestra guerra". También Australia, Canadá y Japón han descartado involucrarse en el conflicto.

Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a Estados Unidos pero la única vez que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.