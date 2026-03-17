Uber anuncia una inversión de 500 millones de dólares en Argentina durante tres años

"Uber comprometió una inversión de 500 millones de dólares para los próximos tres años con el objetivo de expandir su negocio de movilidad, relanzar Uber Eats (plataforma de entrega de comida a domicilio) y consolidar su visión de plataforma en uno de los mercados prioritarios a nivel global", afirmó la empresa en un comunicado en el que anunció la inversión.

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, aseguró que Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para la compañía a nivel global y afirmó que el objetivo de la inversión es "consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar".

El anuncio ocurrió tras una reunión en Buenos Aires entre Khosrowshahi y el ministro de Economía, Luis Caputo, de la que también participaron José Luis Daza, viceministro de Económica; Eli Frías, Gerente General de Uber para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

Poco después del encuentro, Caputo definió la reunión como "excelente", en un mensaje en las redes sociales en el que celebró el anuncio de la empresa.

En otra publicación en X, el CEO de Uber afirmó: “Hemos construido un negocio impactante Uber en Argentina durante los últimos 10 años y estamos entusiasmados de traer nuestra visión de plataforma completa en los próximos 10".