Un juez ordena reincorporar a más de mil empleados de la Voz de América

El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Royce C. Lamberth, dio a la Agencia de Medios Globales de EE.UU. un plazo de una semana para presentar un plan que permita poner de nuevo en el aire la VOA, que había estado operando con personal mínimo desde que el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para reducir drásticamente su funcionamiento.

Lamberth ya había señalado la semana pasada que Kari Lake, la designada por Trump para dirigir la agencia, carecía de la confirmación del Senado y, por tanto, de autoridad legal para tomar las medidas que llevaron a la paralización de gran parte de la emisora.

En su fallo de este martes, el juez revocó las decisiones del gobierno que redujeron a la VOA al "mínimo legal" exigido por el Congreso.

El magistrado calificó las acciones del Gobierno como "arbitrarias y caprichosas" y sostuvo que no se respetaron las leyes que establecen qué idiomas y regiones debe cubrir la VOA.

La orden también implica que los empleados que estuvieron más de un año fuera de sus funciones podrán volver a sus actividades habituales.