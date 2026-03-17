Una universidad inglesa suspende exámenes tras la muerte de dos jóvenes por meningitis

Uno de los estudiantes de esa universidad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha fallecido, mientras que la otra víctima mortal es una chica de 18 años de nombre Juliette, estudiante de un instituto de secundaria en el condado de Kent (sureste de Inglaterra).

La asociación de estudiantes de la universidad ha suspendido sus eventos a raíz del brote, que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés) ha identificado hoy como meningitis del grupo B, una infección bacteriana grave de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

El lunes, cientos de estudiantes hicieron fila en el campus de la universidad para recibir antibióticos como medida preventiva, en medio de la preocupación de los jóvenes y de gran parte de la comunidad del condado inglés.

Las autoridades sanitarias tratan de establecer el origen del brote, pero no se descarta que esté en una discoteca de Canterbury (Kent), ya que la sanidad pública ha pedido a quienes visitaron el establecimiento - Club Chemistry- entre el 5 y el 7 de marzo que acudan a recibir antibióticos como medida preventiva.

La UKHSA indicó hoy que sigue de cerca la situación y ha pedido a la universidad y a la población de la zona de Canterbury que permanezcan atentos a los síntomas de la infección.

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Los síntomas de la meningitis B incluyen fiebre alta repentina, intenso dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y confusión.

A menudo aparece una erupción cutánea característica -manchas púrpuras o rojas que no desaparecen al presionarlas.