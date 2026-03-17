Venezolano del Tren de Aragua, primer ciberdelincuente en lista de más buscados del FBI

Junto a él, la agencia incluyó en su lista a Trung Duc Lu, de origen vietnamita, y al estadounidense Samuel Ramírez, este último ya capturado tras una operación conjunta con las autoridades mexicanas días después de incorporarse a los más buscados, según detalló el subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, Heath Janke, en una rueda de prensa.

Aguirre es acusado de liderar una red internacional que supuestamente roba millones de dólares a instituciones financieras en Estados Unidos para financiar a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, designada por Washington como organización terrorista extranjera.

Janke subrayó que es la primera vez que un ciberdelincuente aparece en la lista de los más buscados.

"Su inclusión refleja el compromiso del FBI de perseguir el delito financiero facilitado por medios cibernéticos en los niveles más altos, y envía la señal de que, independientemente del método empleado, los delincuentes graves serán perseguidos con todo el peso de este programa", aseveró.

Las autoridades estadounidenses también buscan a Lu, presunto miembro de la pandilla "Born to Kill", por su implicación en el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia en agosto de 2014.

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El fugitivo, que vivió en el distrito de Queens, Nueva York, fue acusado por un tribunal federal en Pensilvania en 2019 de varios delitos, entre ellos conspiración para secuestrar, realizar un viaje interestatal con fines delictivos, extorsión y distribución de marihuana.

Por su parte, Samuel Ramírez, según informó Janke, se encuentra bajo custodia en EE.UU. a la espera de enfrentar cargos de homicidio por el asesinato de dos mujeres durante un tiroteo en un bar en el estado de Washington.

Tras hacerse pública su inclusión en la lista, los investigadores lograron localizarlo en Sinaloa, México, donde fue detenido antes de ser trasladado de vuelta a Estados Unidos.

El funcionario estadounidense pidió la colaboración ciudadana para encontrar al resto de los fugitivos y enfatizó que muchos de ellos han cruzado fronteras internacionales.

La agencia ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información sobre la captura de los mencionados.

Desde la creación de la lista de más buscados en 1950, 501 de los 540 fugitivos incluidos entre los más buscados han sido capturados o localizados, según indicó Janke.