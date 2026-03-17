Wall Street abre en verde por segundo día consecutivo mientras el petróleo sigue al alza

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 435 puntos, hasta los 47.381; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,67 %, hasta los 6.744 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,63 %, hasta las 22.516 unidades.

Los inversores parecen ir recuperando confianza y perdiendo un poco el miedo al inicio de esta tercera semana desde que se desataran las hostilidades en la región, después de que Estados Unidos e Israel bombardearan a Irán el pasado 28 de febrero.

Aun así, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) sigue subiendo por la paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

El WTI subía este martes un 1,53 %, hasta 94,17 dólares el barril, mientras que varios países trabajan en una posible coalición liderada por EE.UU. para proteger el comercio por el estrecho.

En el plano corporativo, Micron, que publicará sus resultados este miércoles, subía un 1,63 %.

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Las acciones de Nvida se mantenían prácticamente iguales al cierre anterior después de que su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, presentara en el "Super Bowl de la inteligencia artificial (IA)" proyecciones récord para la compañía.

Según dijo, los pedidos de Nvidia alcanzarán el billón de dólares para el año 2027.

Otras compañías del sector tecnológico, como Intel, arrancaron la jornada a la baja. Las acciones de la empresa bajaban un 1,10 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio en tiempos complicados, ganaba 0,51 %, hasta los 5.027 dólares la onza, y la plata sumaba un 0,90 %, hasta los 81,40 dólares.