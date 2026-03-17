Zelenski ofrece colaboración a Netanyahu y advierte que Rusia ayuda a Teherán

“Él (Netanyahu) tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Estoy listo para este diálogo, para este diálogo que es importante, creo”, dijo Zelenski en una entrevista con la cadena israelí i24NEWSs de la que el presidente ucraniano ha publicado este martes extractos en sus redes sociales.

Zelenski dijo anteriormente que Netanyahu no ha hablado ni una sola vez con él desde el comienzo de la guerra. El presidente ucraniano también explicó que emisarios israelíes han contactado a su administración para proponerle una conversación con Netanyahu. Zelenski no aclaró cuándo hizo Israel esa oferta.

Israel ha declinado hasta ahora muchas de las propuestas de colaboración de Ucrania para no enemistarse con Rusia.

El presidente ucraniano recordó en la entrevista que Ucrania tiene una experiencia única, perfeccionada durante los más de tres años de conflicto con Rusia en los que las fuerzas del Kremlin han estado utilizando drones kamikaze iraníes Shahed contra su territorio, en hacer frente a ataques aéreos con tecnología iraní.

Zelenski advirtió una vez más que Rusia está ayudando a fabricar drones a Irán, y señaló que se encontraron componentes fabricados en Rusia en uno de los drones iraníes Shahed que cayó recientemente en uno de los países de Oriente Medio atacados por la República Islámica.

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“Lo sabemos porque (la pieza) no fue producida por los iraníes”, dijo el líder de Kiev, que recordó que Irán ha ayudado a Moscú desde el primer año de la guerra proporcionándole drones Shahed que Rusia produce ahora en sus propias fábricas.

Zelenski subrayó también la importancia que ha tenido para Irán que sus drones Shahed se hayan venido probando en condiciones de combate reales desde que Rusia empezara a utilizarlos contra ucraniana en el otoño de 2022, y destacó las muchas modificaciones que rusos e iraníes han hecho desde entonces sobre el modelo inicial de este tipo de dron kamikaze de larga distancia.

El presidente ucraniano advirtió que estas mejoras y la masificación por parte de Rusia de la producción de Shahed y de otros drones pueden acabar teniendo consecuencias no sólo para Ucrania sino para todos los países a los que Moscú y sus aliados consideran enemigos.

Ucrania ha enviado tres equipos de expertos a Catar, Emiratos y Arabia Saudí para ayudar a estos países a hacer frente a los ataques iraníes con drones. Zelenski también informó anteriormente del envío de expertos y de drones interceptores de fabricación ucraniana a una base estadounidense en Jordania.

El presidente Donald Trump ha declinado confirmar esa asistencia por parte de Kiev y ha restado importancia a la contribución que Ucrania puede hacer a la seguridad de las tropas y los aliados de EE.UU. en Oriente Medio.