Zelenski ofrece en Londres la tecnología ucraniana contra los drones de Rusia e Irán

Invitado a Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer, Zelenski dio un largo discurso ante la Cámara de los Comunes (baja) flanqueado por el propio Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero esta vez su tono no era suplicante de la ayuda occidental, sino que ofreció lo que llamó uno de los mejores sistema de defensa.

Además, en lugar de lamentarse por el presente de su país, optó por vincular su suerte con la guerra actual contra Irán, país al que presentó como un aliado de Rusia.

"Ucrania es el mejor lugar hoy para producir drones, para desarrollar tecnología y para producir artillería (...) y esto no es por casualidad, es el resultado del trabajo, cuatro años de trabajo total en tierra, mar y aire", dijo.

Explicó que los drones ucranianos han logrado neutralizar el 90 % de los ataques rusos, porque estos drones están pensados para interceptar a los que Rusia recibe de Irán, los famosos 'shahed'.

Y se extendió en argumentos económicos: un misil lanzado desde un avión de combate puede costar cuatro millones de dólares, y derribar un 'shahed' hasta 50.000 dólares, pero los interceptores ucranianos -se jactó Zelenski- tienen un costo de menos de 10.000 dólares, y bastan dos para interceptar un dron. "Nuestro modelo es de lejos mucho más efectivo que cualquier otro que usen nuestros socios", dijo.

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Ucrania -recordó- es capaz de producir a diario 2.000 interceptores, mil para sus propias necesidades contra Rusia y mil para "nuestros aliados", pero "todo esto depende de cuánto invirtamos", dijo, en su única alusión a la ayuda económica que necesitarán. "Sabemos cómo construir radares, cobertura acústica, interferencia electrónica", abundó.

Ha sido toda esta experiencia desarrollada por Ucrania la que explica que hoy haya 201 expertos ucranianos en Oriente Medio, más otros 34 que están en camino. Se han desplegado en Emiratos Árabes, Catar, Arabia Saudí y pronto lo harán en Kuwait. "No queremos que el terrorismo del régimen iraní contra sus vecinos triunfe", dijo.

Zelenski dijo que estos expertos llegaron a petición de esos países y añadió: "Esto es parte del trato sobre drones que proponemos a Estados Unidos, en el que trabajamos juntos, y que está sobre la mesa, y estamos listos para ofrecer tratos similares a todos nuestros socios confiables", apuntó.

El presidente ucraniano recordó que la guerra y todas las amenazas que lleva aparejadas evolucionan constantemente gracias a la inteligencia artificial y animó a los países europeos a anticiparse con movimientos defensivos a las capacidades "de Rusia y de su aliado Irán".

Durante la visita de Zelenski a Londres, que solo se anunció este lunes, el presidente ucraniano firmó un acuerdo de defensa con el Reino Unido del que aún no se conocen detalles. Reino Unido, junto con Francia y Alemania, representan el frente europeo más decididamente favorable a Ucrania. EFE.