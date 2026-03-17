Zelenski se compromete con la UE a reparar infraestructura del oleoducto Druzhba

"Ucrania es un socio energético fiable de la UE y cumple plenamente sus compromisos con la UE" escribió Zelenski en una carta enviada al Consejo Europeo y a la Comisión Europea (CE) y hecha pública este martes por la primera de esas instituciones.

"Pese a las amenazas diarias de ataques con misiles y drones de Rusia, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para reparar los daños y restablecer las operaciones", añadió.

Poco antes de la publicación de la misiva, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, anunciaron en una intervención conjunta que la UE ofrecerá a Ucrania apoyo técnico y financiación para reparar la infraestructura y poder reactivar el tránsito de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia, interrumpido desde el ataque ruso del 27 de enero.

El acuerdo anunciado por Costa y Von der Leyen parece poner fin a la crisis provocada por la interrupción del suministro a través del Druzhba a Hungría.

Budapest ha manifestado que no dará luz verde a la aprobación del vigésimo paquete de sanciones de la UE a Rusia ni permitirá que se emita deuda para financiar el crédito a Ucrania de 90.000 millones de euros aprobados por los Veintisiete en diciembre hasta que no vuelva a funcionar el oleoducto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La CE y el Consejo Europeo llevan pidiendo a Zelenski desde finales de febrero que haga las obras requeridas para que el oleoducto vuelva a funcionar.

Zelenski había considerado injusto que se le obligue a hacer obras de renovación en una infraestructura dañada por Moscú que además repercutirá en más ingresos para Rusia.

El presidente ucraniano tachó la semana pasada de "chantaje" las exigencias de la UE para que vuelva a poner en funcionamiento la infraestructura en cuestión.

Bruselas confía en que la reanudación del tránsito de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia haga que Budapest dé finalmente luz verde al crédito de 90.000 millones de euros, del que depende la viabilidad financiera del Estado y el esfuerzo de guerra ucranianos en los próximos dos años.

En su carta al Consejo y la Comisión, Zelenski niega que haya ordenado interrumpir el flujo de petróleo a través del Druzhba por razones políticas -como asegura Hungría- y reitera que el oleoducto ha dejado de funcionar en el punto a reparar debido a los daños causados en un ataque ruso.

Zelenski dice además que espera que el préstamo de 90.000 millones de euros se haga efectivo lo antes posible y que la primera partida llegue a Ucrania a comienzos de abril.