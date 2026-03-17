Zelenski se reunirá en España también con los presidentes del Congreso y del Senado

Fuentes parlamentarias confirmaron este martes el encuentro en el Congreso con las dos máximas autoridades del Legislativo español.

Es la cuarta visita del mandatario ucraniano a España desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, comenzó a atacar Ucrania, y será la víspera de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, a la que Zelenski ha sido invitado.

Está previsto que Sánchez y Zelenski presidan la firma de varios acuerdos y comparezcan ante los medios de comunicación.

Uno de los asuntos que se tratarán en esa cumbre europea será la financiación de Ucrania por la UE y cómo aumentar la presión sobre Rusia, que invadió el país el 24 de febrero de 2022.

La UE aprobó el pasado diciembre la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90.000 millones de euros con el que se había comprometido a apoyar a Kiev, pero Budapest ha vetado esta medida hasta que Ucrania restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría.

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Sánchez reiterará su apoyo a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, como viene asegurando en todas sus intervenciones sobre la agresión rusa, y defenderá que pueda hacerse efectiva la ayuda comprometida por la UE.

También mostrará su rechazo a que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso para mitigar los efectos de la guerra de Irán.