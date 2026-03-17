Zelenski viaja este miércoles a España para firmar acuerdos entre empresas de defensa

La delegación de Zelenski espera que durante la visita se cierren varios acuerdos entre empresas de producción de armamento ucranianas y españolas, explicó Litvin.

El asesor del presidente ucraniano agregó que parte de los documentos que se firmarán tienen como objetivo avanzar en capítulos de cooperación que empezaron a perfilarse durante la anterior visita de Zelenski a Madrid, que tuvo lugar en noviembre del año pasado.

Zelenski pasó entonces por las instalaciones de la empresa española Indra y abordó con su presidente ejecutivo, Ángel Escribano, la posibilidad de profundizar en la colaboración hispano-ucraniana en los ámbitos de los radares avanzados, la defensa aérea y los sistemas antidrón.

Los representantes de Indra mostraron entonces a la delegación ucraniana varios modelos de radar españoles, según informó en su momento la empresa en un comunicado.

La visita a Madrid de Zelenski de este miércoles tiene lugar en un momento en que Ucrania ofrece acceso a sus tecnologías antidrón y a su experiencia para derribar aparatos no tripulados modelo Shahed, de tecnología iraní, a países del Golfo Pérsico como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

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Estos países sufren actualmente ataques de Irán en el contexto de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

Ucrania ya ha firmado acuerdos de coproducción de drones con países europeos como Dinamarca o Alemania.

Kiev aspira, además, a compartir los avances tecnológicos que ha desarrollado durante la guerra con Rusia con más socios que puedan ofrecerle a cambio inversiones para seguir expandiendo sus capacidades de innovación y de producción.

Además de cerrar acuerdos de defensa, la delegación ucraniana prevé que Zelenski hable con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el Consejo Europeo que se celebrará el jueves y el viernes de esta semana.

En esa reunión de líderes, los socios europeos de Ucrania esperan que se desbloquee la emisión de deuda para financiar el crédito de 90.000 millones de la UE a Kiev que hasta ahora ha bloqueado Hungría.

Zelenski y Sánchez "coordinarán ciertas posiciones antes de la reunión de la UE del jueves", dijo a EFE Litvin, el asesor de comunicación de Zelenski.

Se espera, además, que ambos mandatarios aborden las evoluciones en Oriente Medio y en Europa en el contexto de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.