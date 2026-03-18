Abascal, Le Pen y Salvini arropan a Orbán en una asamblea de 'Patriotas' en Budapest

Se espera que en la asamblea participen, entre otros, Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechista español Vox; Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, líder de la Liga (Italia) y el primer ministro checo, el populista Andrej Babiš.

“Las naciones de Europea enfrentan un momento decisivo histórico. Vivimos en una época de decisiones sobre el futuro, la soberanía de nuestras naciones y la supervivencia de nuestras comunidades”, afirma la convocatoria del evento, al que llaman la "primera gran asamblea" de este grupo de partidos ultranacionalistas y de extrema derecha.

Las últimas encuestas del ‘Centro de Investigaciones 21’ señalan que el partido opositor Tisza, del conservador Péter Magyar, cuenta con el apoyo del 51 % de los húngaros, mientras que la formación presidida por Orbán, el Fidesz, obtendría el 41 % de los votos.

El evento del lunes se realizará en el Parque Millenáris, donde también se organiza un picnic abierto al público.

El grupo Patriotas por Europa fue formado en 2024 por Orbán, Babiš y el líder del partido ultranacionalista y xenófobo FPÖ de Austria, Herbert Kickl, que también participará en el evento.

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Patriotas es el tercer grupo más grande en el Parlamento Europeo, con 85 eurodiputados.