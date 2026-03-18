Al menos 15 muertos en enfrentamientos entre comunidades locales en el norte de Nigeria

“El incidente dejó 15 muertos, pero las fuerzas de seguridad ya han restablecido el orden y estabilizado la situación”, indicó en un comunicado el Ministerio de Seguridad Interna y Asuntos Internos de Katsina recogido este miércoles por medios locales.

Las autoridades dijeron que la violencia se desató después de que un grupo de vigilantes de las aldeas afectadas atacaran a antiguos miembros de bandas criminales, lo que resultó en tres bajas.

El incidente desencadenó una violenta represalia que se cobró el resto de víctimas.

La Policía de Nigeria, el Departamento de Servicios Estatales (DSS, agencia de seguridad), vigilantes y líderes comunitarios trabajaron en conjunto para controlar la situación.

“Hacemos un llamado a los residentes a mantener la calma y permitir que las fuerzas de seguridad completen su investigación. Comprendemos el dolor y la pérdida que sufren las familias afectadas. Estamos comprometidos a garantizar la justicia y prevenir futuros incidentes”, añadió el comunicado.

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El gobernador de Katsina, Dikko Umaru Radda, instó a los residentes a denunciar “cualquier actividad sospechosa a las fuerzas de seguridad”.

Algunos estados de Nigeria, especialmente en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandas criminales que cometen asaltos y secuestros para pedir rescate, a quienes las autoridades en ocasiones califican como "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.