América Latina y África apuestan por la cooperación para "ofrecer soluciones al mundo"

"Entre África y América Latina sumamos más de 2.000 millones de personas (…) El sur global hoy puede ofrecer soluciones al mundo", afirmó Márquez, al destacar el potencial de ambas regiones para incidir en la agenda internacional.

La vicepresidenta señaló que el foro marca una "oportunidad histórica" para avanzar en la reconexión entre regiones que, pese a sus vínculos culturales y humanos, siguen enfrentando barreras estructurales.

"Nuestra propuesta es que esas rutas que un día fueron para traficar seres humanos hoy se vuelvan rutas de libertad para dignificar la vida de nuestros pueblos", dijo Márquez, quien planteó la necesidad de impulsar conexiones marítimas y aéreas directas entre el puerto de Cartagena de Indias y el de Tema, en Ghana.

El encuentro, que se celebra hasta este sábado el 21 de marzo, se articula en torno a tres ejes -cooperación sur-sur; reparaciones históricas y justicia étnico-racial, y comercio e inversiones- con miras a avanzar hacia una cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana.

En la misma línea, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, advirtió que el mundo atraviesa un "rompimiento del orden internacional", lo que exige una mayor articulación entre las regiones del sur global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nos convoca un momento decisivo (…) para tener una voz más unida en el mundo", señaló la ministra, quien destacó que Colombia ha priorizado el fortalecimiento de los vínculos con África como eje de su política exterior.

Villavicencio subrayó además que el país ha desarrollado más de 1.200 iniciativas de cooperación en la última década, beneficiando a más de 80 países, lo que posiciona a Colombia como un actor relevante entre las naciones en desarrollo.

La directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), Alexandra Palencia, afirmó que el diálogo birregional busca "construir desde el Sur Global soluciones propias a desafíos comunes" y consolidar la cooperación como un instrumento para traducir prioridades en acciones concretas.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Martín Clavijo, enfatizó que el reto no es "cooperar más, sino cooperar mejor" en un contexto global "fragmentado y polarizado", y advirtió que sin voluntad política sostenida, el potencial de la alianza podría diluirse.

En tanto, el jefe de la división de sostenibilidad ambiental de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (Auda-Nepad), Mamadou Moussa Diakhité, destacó el valor del encuentro como espacio para construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo, y citó ejemplos de cooperación con Colombia en áreas como la economía azul y la agricultura sostenible.