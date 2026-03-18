Apple refuerza su presencia en China con la primera visita del año de Tim Cook

Cook asistió a un evento en una tienda de la compañía californiana en la ciudad de Chengdu (Sichuan, centro) con motivo del 50 aniversario de Apple, dentro de una serie de celebraciones organizadas a nivel global por la empresa tecnológica.

Durante el acto, Cook afirmó que está "muy feliz" de celebrar el aniversario en China y describió Chengdu como una ciudad "llena de vitalidad", al tiempo que destacó su "innovación y energía".

Según informaciones recogidas por medios locales, el ejecutivo también tiene previsto desplazarse a Pekín en los próximos días, en el marco de esta visita.

China se mantiene como uno de los principales mercados de Apple, con una amplia base de usuarios y una cadena de suministro clave para la compañía, pese a la creciente competencia de marcas locales y al entorno regulatorio y comercial en el sector tecnológico.

En su última visita al país, el pasado octubre, Cook se reunió en Pekín con altos cargos del Gobierno chino, que reiteraron su compromiso con la apertura económica, mientras el directivo expresó la intención de la empresa de seguir ampliando su inversión y cooperación en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apple ha comenzado a diversificar su producción fuera de China en los últimos años, con un aumento del ensamblaje de iPhones en India para reducir su exposición a los aranceles en el marco de la guerra comercial entre Washington y Pekín.

Pese a ello, la 'gran China' (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) sigue siendo un mercado clave para la compañía, donde registró un crecimiento del 38 % en su último trimestre fiscal, impulsado por las ventas de iPhone.