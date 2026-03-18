Arresto domiciliario para empresario de EEUU acusado de fraude contra Estado de Honduras

La resolución, emitida tras la audiencia de declaración de imputado, vincula a Farmer con un supuesto "laudo arbitral ilegal" mediante el cual se habría obligado al Estado de Honduras al pago de más de 3.000 millones de lempiras (unos 113,1 millones de dólares), dijo a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.

Señaló que la resolución incluye "vigilancia policial" para el empresario, quien fue capturado el martes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, al norte de la capital hondureña.

La audiencia inicial fue programada para el martes 24 de marzo, cuando "se evacuarán medios de prueba" tanto del Ministerio Público (Fiscalía) como de la defensa, precisó el portavoz judicial.

Farmer rechazó el martes las acusaciones en un mensaje en la red social X y se declaró "inocente", asegurando que fue arrestado por un gobierno que le adeuda dinero por proyectos de infraestructura ejecutados hace varios años.

"El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir", subrayó Farmer, quien sostiene que el conflicto deriva de 21 proyectos de agua y alcantarillado ejecutados en diversas zonas de Honduras que beneficiaron a más de 300.000 personas y por los que afirma no haber recibido "ni un solo dólar".

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"El mensaje para los inversionistas es claro: no hay seguridad jurídica en Honduras", enfatizó el empresario, quien indicó que llevará el caso ante Washington y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los inversionistas deben "prestar mucha atención a lo que está sucediendo aquí. Mi único 'delito' fue invertir en Honduras", advirtió Farmer, quien durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026) mantuvo una fuerte polémica con la excandidata presidencial del entonces oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada.