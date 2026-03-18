Bajan la presión del agua en Montevideo ante nueva sequía en Uruguay

Así lo indicó Obras Sanitarias del Estado (OSE) en un comunicado en el que detalló que esta situación se da en el marco del déficit hídrico que afecta dicha región.

"La misma implica la adopción de medidas operativas orientadas a preservar las reservas disponibles y a sostener el abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas para la población", dice el texto.

De acuerdo con esto, apuntó que se dispuso la reducción gradual de las presiones de bombeo "con el objetivo de optimizar el uso del recurso y minimizar eventuales afectaciones en el servicio" y reforzar el trabajo de las cuadrillas destinadas a la detección y reparación de pérdidas en la red de distribución.

Al mismo tiempo, se están reacondicionando perforaciones destinadas a la extracción de agua subterránea, que serán activadas únicamente en caso de que la evolución de la situación hídrica así lo requiera.

Uruguay vivió en el año 2023 la peor crisis hídrica de su historia y esto afectó el suministro de agua en los departamentos (provincias) de Montevideo y Canelones.

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De hecho, el caudal de la represa de Paso Severino -con capacidad para 67.000.000 de metros cúbicos de agua- llegó a ser de poco más de un millón de metros cúbicos.

El día que la emergencia llegó a su final, las tres líneas de bombeo que en la zona metropolitana abastecen a cerca de 1.700.000 de las aproximadamente 3.500.000 personas que habitan el país tenían unos 16 miligramos de cloruro y unos 30 miligramos de sodio por litro de agua.

Durante la emergencia hídrica los valores máximos permitidos fueron de 720 miligramos de cloruro por litro de agua y de 440 miligramos de sodio por litro de agua.

En enero de 2025, el entonces Gobierno de Luis Lacalle Pou firmó un contrato para llevar a cabo el proyecto Arazatí, con el que buscaba construir un nuevo sistema de abastecimiento de agua.

No obstante, el Gobierno de Yamandú Orsi lo modificó meses después y construirá uno que se ubicará en otro lugar.