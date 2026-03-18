Brasil se opone a la posible designación de narcotraficantes como terroristas en EE.UU.

Vieira, que compareció en una comisión de la Cámara de Diputados, aseguró que manifestó esta oposición en conversaciones con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

El canciller explicó que Brasil no puede aceptar la declaración de terroristas por "imperativo legal", ya que se lo impide una ley aprobada por el Parlamento brasileño, y por "motivos políticos".

La clasificación de las bandas criminales brasileñas como terroristas, según Vieira, ampararía la aplicación de sanciones contra empresas e instituciones brasileñas y "permitiría que el ejército de Estados Unidos invadiera territorio brasileño".

No obstante, Vieira recalcó que Brasil tiene una "total disposición de luchar y combatir" el crimen organizado y recalcó que, con ese objetivo, presentó una propuesta concreta de colaboración al Gobierno estadounidense, que aún está en estudio.

La prensa brasileña ha aireado la intención del Gobierno de Estados Unidos de declarar como terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, las dos mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

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Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha designado como terroristas a diversas bandas de narcotraficantes de Colombia, Venezuela, México o El Salvador.

Los Gobiernos de Brasil y EE.UU. están negociando la celebración de una visita oficial a Washington del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para la que todavía no hay fecha.