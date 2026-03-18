Bruselas defiende un etiquetado que no cite al Sahara Occidental en productos agro de allí

“Ésa es la forma pragmática y jurídica que hemos encontrado para aplicar la sentencia judicial y, al mismo tiempo, lograr que Marruecos se sume a reconocer también en su legislación -puesto que ellos también tuvieron que modificar la suya- que se trata de un territorio con un estatuto especial”, dijo la directora general adjunta de Agricultura de la CE, Brigitte Misonne.

“Así pues, hemos cumplido con nuestras obligaciones en este sentido”, agregó Misonne durante una audiencia de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

La alta funcionaria respondió a las críticas mayoritarias de los eurodiputados al acuerdo de asociación revisado con Marruecos, en especial por no haber unos datos consolidados de las importaciones de frutas y hortalizas y porque el nuevo etiquetado de los productos no señala como procedencia “Sahara Occidental”, algo que los parlamentarios consideraron engañoso para los consumidores.

El acuerdo UE-Marruecos tuvo que ser revisado después de que lo anulara el Tribunal de Justicia de la UE, al considerar que el pueblo del Sáhara Occidental no le dio su consentimiento.

El nuevo pacto introduce un etiquetado con ‘Marruecos' si las frutas y hortalizas proceden de ese territorio, pero las que vengan del Sáhara Occidental llevan la denominación de la región: El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla-Río de Oro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por lo que se refiere a los datos sobre las importaciones a la UE, otro alto funcionario de la Comisión Europea reconoció que han detectado “algunas discrepancias” entre la fuente de datos oficial, Eurostat, y los datos del sistema de vigilancia de la Comisión.

“Estas inconsistencias se detectaron, en primer lugar, en los datos enviados por determinados Estados miembros”, indicó, y añadió que están en contacto con los países afectados.

Con el fin de aclarar la situación, también están prestando apoyo y asistencia a esos Estados miembros sobre “cuestiones relativas a la calidad de los datos”.

“Es posible que los Estados miembros necesiten algo de tiempo para ponerse al día y enviar datos que no se habían compartido anteriormente con la Comisión”, puntualizó.