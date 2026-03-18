Bruselas quiere facilitar que las empresas innovadoras den acciones a sus empleados

En concreto, plantea que estas compañías puedan crear planes de opciones sobre acciones que sean válidos en toda la UE y que los trabajadores que finalmente adquieran los títulos solo tengan que tributar por ellos en el momento en que los vendan.

"Las opciones de acciones para empleados serán más fáciles de ofrecer y gestionar a través de las fronteras, lo que ayudará a las empresas de la UE a competir por los mejores", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el plan.

La medida forma parte de la propuesta EU Inc. para crear un régimen corporativo común en la UE al que las empresas podrán acogerse voluntariamente, que les permitirá registrarse en menos de 48 horas y una sola vez para operar en los Veintisiete, así como llevar a cabo todos sus trámites de manera digital para evitar que tengan que cumplir con la legislación nacional de cada país en el que operen.

La iniciativa, que aún debe ser aprobada por los Estados miembros y la Eurocámara, pone el foco en apoyar a las empresas emergentes innovadoras ('start-ups') y en expansión ('scale-ups') para que se establezcan y permanezcan en la UE con el fin de frenar la huida de las más exitosas hacia Estados Unidos debido a las barreras que encuentran en los Veintisiete.

Entre estas figuran las dificultades para captar personal cualificado cuando se trata de compañías pequeñas que no pueden pagar salarios altos, algo que muchas sugieren paliar proporcionando acciones de la propia empresa -con la expectativa de que esta gane valor y el empleado también se beneficie-, pero que se complica por la diferente tributación en cada Estado.

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"En nuestras consultas el tema de la remuneración de los empleados a base de acciones apareció una y otra vez, y los fundadores subrayaron el problema de navegar la complejidad de 27 sistemas diferentes", dijo el comisario europeo de Justicia, Michael Mc Grath, quien consideró que tiene "perfecto sentido" armonizar el sistema para gravar las acciones en el momento de la venta puesto que "ahí es cuando el empleado recibe la ganancia".

El comisario insistió, no obstante, en que este tipo de planes de remuneración "no sustituyen el derecho a un salario justo, ni el tener que respetar totalmente los niveles de salario mínimo nacionales", sino que son "complementarios" al sueldo.

Precisamente este es uno de los puntos de la propuesta que la Confederación Europea de Sindicatos considerada "problemáticos". "Sustituir salarios decentes y protección de los trabajadores con opciones de acciones no es la respuesta. Los trabajadores no deben pagar la cuenta cuando una apuesta empresarial fracasa", dijo su secretaria general, Esther Lynch.

Según lo propuesto por Bruselas, en la categoría de innovadoras entrarían las empresas que hayan destinado a investigación y desarrollo al menos un 10 % de sus costes operativos o un 5 % de sus activos totales en los últimos tres años, o que demuestren que están desarrollando un proyecto innovador con riesgos de mercado.