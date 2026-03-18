Cámaras empresariales de Uruguay avalan medidas del Gobierno para mejorar competitividad

Durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay, los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) y la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) mostraron un frente unido de apoyo a la iniciativa.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentaron una serie de medidas que esperan que resulten en "más agilidad y menos costos" con el objetivo de hacer al país más atractivo a nuevas inversiones extranjeras.

Además, anunciaron el inicio de una ronda de consultas con las cámaras empresariales para recibir sus propuestas durante los próximos 30 días para nutrir la futura Ley de Competitividad e Innovación, que el Ejecutivo se compromete a enviar al Parlamento antes del próximo 31 de mayo.

En este sentido, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, aseguró que el anuncio "es clave" y destacó la importancia de hacer "un relevamiento fuerte en la parte privada" a través del diálogo.

"Es el camino y la actitud correcta", afirmó Ferber, quien advirtió que las actuales trabas burocráticas y legales suponen "una restricción a la producción y al crecimiento enorme".

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En la misma línea, el presidente de la CIU, Leonardo García, consideró que el mero hecho de que el Ministerio de Economía reconozca que el país tiene un problema de competitividad es "muy bueno". García instó a que "todo el sector político —no solo el de Gobierno— apoye todo tipo de medidas" enfocadas a resolver esta situación.

Por su parte, Julio César Lestido, titular de la CCSU, dio la bienvenida a los anuncios y ratificó el respaldo del sector de comercio y servicios. "Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con el ministerio para seguir agregando más medidas", apuntó.

Desde la Cámara de la Construcción, su presidente, Alejandro Ruibal, invitó a "ayudar y aplaudir" una iniciativa que va "en la dirección correcta" y descartó que la solución estructural pase por una devaluación de la moneda local, algo que aseguró supondría "pan para hoy y hambre para mañana".

Los empresarios coincidieron en que el éxito de este plan dependerá tanto de las "buenas propuestas" que aporte el sector privado como del "soporte" que el presidente de la República otorgue a la cartera de Economía.