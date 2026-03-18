Centroamérica y UE se reúnen en Panamá para impulsar proyectos concretos para la región

Se trata del 'Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible', organizado por la Unión Europea con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).

El objetivo de la cita es, según un comunicado, "alinear de manera operativa" el Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica firmado en el 2012 y con el pilar comercial vigente desde 2013, con la Estrategia Global Gateway, "fortaleciendo una agenda compartida orientada a la transformación productiva, la integración regional y el desarrollo sostenible".

La estrategia Global Gateway, puesta en marcha en 2021, busca movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados Miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo.

Se centra en inversiones inteligentes en infraestructuras de calidad, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas y en consonancia con los intereses y los valores compartidos por la UE y países socios: estado de Derecho, derechos humanos y normas y estándares internacionales, indicó la UE.

En Panamá y durante dos días, representantes de los sectores público y privado, instituciones europeas y centroamericanas, cámaras empresariales, organismos financieros y expertos sectoriales analizarán cómo avanzar del diálogo a la acción, impulsando iniciativas que fortalezcan la competitividad regional y respondan a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad de las cadenas de suministro y la transición verde y digital", dijo la UE en un comunicado.

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Las discusiones se enfocarán en áreas consideradas prioritarias, como la logística sostenible, los corredores marítimos verdes, la movilidad limpia, los ferrocarriles, la transformación digital y la integración energética regional.

Uno de los espacios centrales será un taller "diseñado específicamente para el sector privado, donde se abordarán de manera práctica el acceso al financiamiento europeo, la estructuración de proyectos bancables y el acompañamiento técnico para empresas interesadas en participar en iniciativas de Global Gateway en Centroamérica".

La "Global Gateway representa la oferta estratégica de la Unión Europea para construir una conectividad sostenible con Centroamérica. Este Foro nos permite pasar de los principios a la práctica, transformando prioridades compartidas en inversiones reales que impactan positivamente a las personas y a los territorios", dijo el jefe de Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG INTPA), Felice Zaccheo.

En cuanto al sector comercial, se hará énfasis en la facilitación del comercio, la diversificación de las exportaciones hacia la Unión Europea y el cumplimiento de estándares de sostenibilidad, incluyendo un taller técnico sobre trazabilidad y cumplimiento del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR por sus siglas en inglés).

"El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica ha demostrado ser mucho más que un tratado comercial: es un pilar de confianza mutua que ha impulsado la integración regional y generado nuevas oportunidades para las empresas en ambas regiones", comentó al respecto el jefe de Unidad de Acuerdos Comerciales Bilaterales de la Dirección General de Comercio (DG TRADE), Paolo Garzotti.