Condenado un hombre a siete años de cárcel en Ecuador por abusar sexualmente de su nieta

Según explicó el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 18 de febrero de 2024, cuando la menor de apenas diez años fue agredida en un terreno de sus abuelos al que había acudido para amarrar un toro.

La Fiscalía sostuvo que el procesado aprovechó que no había otras personas cerca para tocarla sin su consentimiento.

No obstante, la agresión fue presenciada por el hermano mayor de la niña, quien relató lo sucedido a su abuela. Posteriormente, la menor fue trasladada a un centro de salud para su valoración y la Policía detuvo al acusado.

Durante el juicio, la defensa del ahora condenado solicitó la nulidad del proceso al sostener que este, de la nacional indígena shuar, necesitaba un traductor en la audiencia formulación de cargos.

Este argumento fue descartado por la Fiscalía porque el agente policial que le detuvo aseguró que el acusado afirmó comprender el español antes de que se le leyeran sus derechos.

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Además de la pena de cárcel, el fallo impuso al sentenciado el pago de una multa de veinte salarios básicos unificados (9.640 dólares) y una reparación integral de 2.000 dólares a favor de la víctima.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).