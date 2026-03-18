Consenso de Brasilia busca transformar la infraestructura regional con nuevos proyectos

El evento, que destaca como un foro de integración que agrupa a los doce países de la región (incluyendo a Guyana y Surinam) y cuya presidencia pro tempore ejerce actualmente Uruguay, está destinado a mapear y proyectar el desarrollo de la infraestructura en América del Sur.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró después de la presentación del evento que la presidencia del país suramericano en el foro quiere ser "muy tangible" y que tiene el objetivo de "ir a los aspectos concretos que tienen que ver con la transformación de la infraestructura regional".

En este sentido, el ministro destacó que el nuevo observatorio —que ya se encuentra habilitado para el acceso de cualquier ciudadano— permitirá centralizar la información técnica para visualizar "qué hay y qué puede haber en Sudamérica" en materia de carreteras, gasoductos y otras obras estratégicas.

Según Lubetkin, el objetivo central de esta gestión —que Uruguay asumió a finales del año pasado y entregará a Perú el próximo mes de mayo— es definir con exactitud qué proyectos son viables para estructurar obras que impacten directamente en la vida cotidiana de la población.

"Si hay un gasoducto, estamos hablando de otra cosa para la cocina de cada casa. Si estamos hablando de interconexión de carreteras, estamos hablando de una relación entre el Pacífico y el Atlántico de una forma diferente", ejemplificó el canciller.

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Asimismo, mencionó otras metas de integración que "parecen simples" pero todavía no se han logrado, como el roaming telefónico regional o la validación de la firma digital.

Para materializar estos objetivos, el jefe de la diplomacia uruguaya advirtió que es imperativa la articulación entre las doce naciones y las entidades financieras. "Acá están los doce países y están los bancos de la región. Si no hay una combinación entre ellos, esto queda en lindas palabras", sentenció.

Además, el ministro destacó que la creación de este observatorio es el resultado de un intenso trabajo articulado y que durante el año pasado y los primeros meses de 2026, la Red de Infraestructura sostuvo múltiples reuniones que involucraron a centenares de técnicos de todo el bloque para aunar las distintas visiones estatales.

"No todos pensamos de la misma forma, pero lo importante es decir qué podemos estructurar para que cambie la realidad de los ciudadanos", concluyó Lubetkin, celebrando la plataforma como "un buen paso" hacia la integración.