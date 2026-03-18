Delcy Rodríguez designa a nuevos titulares de guardia presidencial e inteligencia militar

El cargo de comandante de la GHP y titular de la DGCIM lo ocupaba Gustavo González López, un general sancionado por violación a los derechos humanos por parte de EE.UU. y la Unión Europea a quien Delcy Rodríguez movió hoy al Ministerio de Defensa.

En su canal de Telegram, indicó que el nuevo nombramiento de Navas al frente de la GHP es para "garantizar la protección del jefe de Estado, la seguridad de la nación y la estabilidad institucional".

"Estoy segura de que sabrá desempeñar esta alta responsabilidad con honor patriota y absoluta lealtad", subrayó Rodríguez, quien destituyó también este miércoles a Vladimir Padrino López, tras más de una década como ministro de Defensa.

La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados del país, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez también designó este miércoles a nuevos ministros de Energía Eléctrica, Vivienda en Venezuela, Transporte y Trabajo, así como al nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.

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Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EE.UU. y era cercano a Nicolás Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado "socio y amigo"- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.