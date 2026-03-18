Ecopetrol y Petrobras confirman un nuevo yacimiento de gas en aguas del Caribe colombiano

El hallazgo se hizo en el pozo exploratorio Copoazú-1, que hace parte del Bloque GUA-OFF-0, ubicado en aguas profundas del Caribe colombiano y que exploran Petrobras International Braspetro Sucursal Colombia y Ecopetrol.

"El hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país", señaló Ecopetrol en un comunicado.

El yacimiento Copoazú-1 "se encuentra a aproximadamente 36 kilómetros de la costa, a una profundidad de agua de 964 metros y a una distancia de más de ocho kilómetros de los pozos Sirius-1 (descubridor de gas) y Sirius-2 (delimitador)", los mayores yacimientos colombianos.

Según Ecopetrol, la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1 se inició el 11 de noviembre de 2025 y "sigue de manera segura, respetando el medio ambiente y a las personas".

La sucursal de Petrobras, que tiene una participación del 44,44 % en el contrato de exploración, es la operadora del yacimiento, mientras que Ecopetrol tiene el 55,56 %.

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"Petrobras y Ecopetrol ratifican su compromiso de desarrollar las actividades en el bloque costa afuera con respeto por los territorios y las comunidades de (los departamentos de) La Guajira y Magdalena, mediante una gestión transparente, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la implementación de planes de inversión social junto a aliados regionales", indicó el comunicado.