El 85 % de los inquilinos en España destina más del 30 % de sus ingresos a la renta

A partir de los datos extraídos de la encuesta "Vivir la Desigualdad II", realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas en España, el 61 % de los inquilinos no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad (58 %) considera improbable adquirir una vivienda en el futuro.

En este contexto, el precio de la vivienda en España alcanzó un récord histórico el pasado 2025 (2.230 euros/m2 de media) superando los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria en 2008, según los datos del Ministerio de Vivienda español, y las principales ciudades, como Madrid, por encima de los 3.000 euros.

Según señala el autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, el acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo con esta "trampa del alquiler", marcada por altos precios que impiden ahorrar y reunir la entrada para una hipoteca.

Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), el 58,6 % de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4 % de quienes viven de alquiler. De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI (1.184 euros en 2025) tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.

Una de cada tres personas que pagaron una renta -alrededor de tres millones- sufrieron el último año "desahucios invisibles", finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas. Un impacto que es más acentuado entre extracomunitarios y menores de 35 años.

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El aumento del coste también se traduce en cambios en las condiciones de vida, ya que el 13 % de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22 % entre la población migrante.

Oxfam reclama una respuesta coordinada entre el Gobierno de España y las instituciones regionales para garantizar la protección para más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del "escudo social".

El aumento de los precios de compra, así como los fuertes incrementos en los alquileres hacen que encontrar una vivienda asequible sea uno de los principales problemas para la población.