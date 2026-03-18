El BCE mantendrá los tipos de interés en el 2% pese a la escalada de la energía

Los mercados y analistas coinciden en que el BCE no moverá ficha mañana, pero tienen diferentes opiniones sobre qué hará el resto del año.

El fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas supone un riesgo al alza significativo para la inflación a corto plazo y a la baja para el crecimiento.

El impacto económico dependerá de la magnitud y la persistencia de la crisis energética, así como de la respuesta de las políticas económicas.

La volatilidad de los precios de la energía ha obligado a los inversores a pasar de proyectar recortes de los tipos de interés a descontar casi dos alzas de tipos para este año.

Algunos analistas consideran que el BCE no hará nada porque prevén que la guerra en Irán será de corta duración.

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De momento, la magnitud y la duración de la perturbación de la oferta son "demasiado inciertas como para justificar una reacción inmediata", considera el estratega sénior del gestor de activos Crédit Mutuel François Rimeu.

El BCE había logrado tener la inflación controlada en su objetivo del 2 % a medio plazo desde hace meses y por ello sus tipos de interés están en el 2 % desde junio del año pasado.

Además, el BCE se mostraba optimista respecto al crecimiento de la zona del euro, que ha sido moderado pero mejor de lo previsto.

Pero el ataque de EE. UU. e Israel a Irán el pasado 28 de febrero y los ataques de Teherán a otros países árabes del Golfo Pérsico han dado un giro importante a la situación económica porque han disparado los precios de la energía.

El barril de Brent, de referencia en Europa, para entrega a corto plazo se paga a unos 100 dólares, pero llegó a acercarse a los 120 dólares.

Todavía se sitúa por debajo de los 140 dólares a los que llegó tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 (antes de esta invasión estaba a 100 dólares).

"Esperamos que el BCE mantenga el tipo de depósito en el 2 % por sexta reunión consecutiva", dijo el gestor de carteras en Pimco, Konstantin Veit.

El BCE hará hincapié en la mayor incertidumbre geopolítica y adoptará un tono más restrictivo, en lugar de modificar la política monetaria de forma inmediata, pronostica Veit.

"Consideramos que es demasiado pronto para que el BCE dé señales de un cambio en su orientación de política monetaria; mucho dependerá de la magnitud y la persistencia final de la conmoción", considera Josefina Rodríguez, economista de Vanguard, la mayor empresa de fondos de inversión del mundo.

El BCE publicará sus proyecciones actualizadas de crecimiento e inflación, que podrían tener en cuenta el impacto de los nuevos precios del petróleo.

En diciembre, el BCE pronosticó una inflación del 1,9 % en 2026, del 1,8 % en 2027 y del 2 % en 2028, así como un crecimiento del 1,2 % en 2026 y del 1,4 % en 2027 y 2028.

Estos pronósticos consideraban un precio del barril de petróleo de 62,5 dólares en 2026, de 62,4 dólares en 2027 y de 64 dólares en 2028.

Los economistas del BCE revisaron a la baja en diciembre los supuestos de los precios del petróleo en torno a un 4 % para 2026-2027 y de los precios mayoristas del gas en un 8,6 % respecto a las previsiones de septiembre.

Pero incrementaron el supuesto sobre el precio de los derechos de emisión del RCDE1 (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE) en torno a un 15 %.

Por ello el BCE podría revisar ahora al alza la inflación en 2026 y a la baja el crecimiento en 2026 y 2027.

"Como consecuencia del estallido de la guerra de Irán se ha incrementado la volatilidad de los mercados y ha desaparecido la complacencia respecto a la política monetaria acomodaticia", considera el responsable de renta fija, mixtos y fondos de Santalucía, Luis Merino.

"La volatilidad de los precios energéticos cambia las expectativas sobre los tipos del BCE", dice Merino.

"Si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, podrían producirse hasta dos subidas de tipos este año", añade Merino.