El Ejército argelino mata a un narcotraficante e incauta más de un millón de psicotrópicos

El pasado domingo, el Ejército argelino mató en una operación similar a cuatro narcotraficantes y requisó armas y pastillas psicotrópicas, explicó el Ministerio de Defensa.
Durante la última intervención, realizada este martes, el Ejército recuperó además dos fusiles tipo FMPK, un fusil tipo Kalashnikov, tres cargadores de munición y un vehículo que transportaba las dosis psicotrópicas.
En la operación del domingo, se requisaron 1.600.000 pastillas en la misma zona, lo que eleva el total de sustancias incautadas a 3.100.000 unidades "en tan solo dos días".