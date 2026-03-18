El Kospi surcoreano baja casi un 3 % a la apertura por riesgos de suministro energético

Pasada la primera media hora de negociación, el indicador descendía un 2,73 % o 161,87 puntos, hasta los 5.763,16 enteros. El Kospi se disparó un 5,04 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 1,77 %, o 20,60 puntos, hasta las 1.143,78 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana en la apertura parece responder a las amenazas de Irán de este jueves de seguir lanzando ataques contra instalaciones energéticas de los aliados de Washington en el Golfo Pérsico, si se repiten las agresiones contra instalaciones de Teherán.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdía casi un 4 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso de alrededor del 4,5 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba cerca del 4 %, y su empresa hermana Kia registraba una disminución por encima del 2 %.