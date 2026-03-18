El Kremlin coincide con Trump en que Starmer no es Churchill

"Probablemente podamos coincidir que (el primer ministro británico Keir) Starmer no es Winston Churchill, y que (el presidente francés Emmanuel) Macron no es Charles de Gaulle. La lista es interminable. Estas son, sin duda, las realidades políticas en las que vivimos", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La negativa a Trump por parte de los socios europeos a participar en la guerra de Irán llevó al líder estadounidense a comparar a Starmer con Churchill.

"Por desgracia, Keir no es Winston Churchill", dijo ayer Trump.

Hoy mismo, en una entrevista para la BBC, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó a Trump y a Starmer a reunirse y encontrar puntos en común tras sus desacuerdos por la guerra en Irán.

Anteriormente, el Kremlin declaró que la de Irán no era su guerra y que miraría por su propio beneficio, “por muy cínico que pueda parecer”, en palabras de su portavoz, Dmitri Peksov.

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A la vez, el propio Trump reconoció que Moscú podría estar ayudando ”un poco” a Teherán.

Mientras tanto, las negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE.UU. siguen aparcadas debido a que la administración estadounidense está ocupada con el conflicto bélico en Oriente Medio.