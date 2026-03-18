El Nikkei cae casi un 3 % en la apertura ante incertidumbre por conflicto en Oriente Medio

Media hora después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía un 2,77 % o 1.529,70 puntos hasta situarse en 53.709.70 unidades. El Nikkei creció un 2,87 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 1,80 % o 66,83 puntos, hasta situarse en 3.650,61 enteros.

El descenso en el parqué tokiota se produce después de que Irán asegurara este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

Las tensiones en Oriente Medio provocaron que el barril de petróleo Brent subiera un 3,83 %, hasta situarse en más de 107 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres

El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank bajaba más del 3 %, mientras el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, descendía casi un 1 %.

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En semiconductores, la firma Advantest perdía más del 5 %, mientras que Tokyo Electron y Disco hacían lo propio con descensos de alrededor del 2,5 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, descendía por encima del 1 %, y su rival Honda se reducía casi un 2,5 %.

En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries se reducía arriba del 1 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries descendía casi un 2 %.