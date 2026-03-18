El presidente de EFE defiende el español como arma frente al "avasallamiento" trumpista

Oliver valoró la reacción de la comunidad hispanoamericana frente a los ataques que, a su juicio, ha recibido el español, entre otras consideraciones expresadas en el IX Congreso de Editores, que se celebra en la sede del Instituto Cervantes de Alcalá de Henares (Madrid).

Un "revulsivo absoluto" que se materializa, según sus palabras, en lo maravilloso que es escuchar al cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien el pasado mes de febrero marcó un hito en la Super Bowl de EE.UU. al ser el primer artista que cantó en español durante toda la actuación.

"Da igual que sea el español de Buenos Aires o el de Tegucigalpa o el de Alcalá de Henares, no es un arma blanda, es el arma definitiva. Y EFE es un gran vehículo portador de ese fuego. Es un gran ejército de periodistas", prosiguió Oliver.

Reconoció así el trabajo de los cerca de mil profesionales de la agencia y, especialmente ahora, de aquellos que están en zonas de conflicto.

"EFE está ahora bajo las bombas... La inteligencia artificial se puede usar mucho, es fantástica para muchas cosas y en ella podemos descansar tareas en ocasiones, pero nunca la responsabilidad", comentó Oliver, que pidió a los medios que han acompañado a la agencia durante tantos años su confianza.

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El presidente de la agencia de noticias participó en una charla con Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo de Colombia, y Carlos Roberts, prosecretario general de redacción del diario La Nación de Argentina, moderada por Alberto Barciela, director del Congreso de Editores.

De las nuevas formas de contar las historias que permite la inteligencia artificial habló Cortés, quien consideró que "el español está desafiado y avasallado", pues hablarlo hoy en algunos países es motivo de "expulsión". Una lengua que es un patrimonio que se debe cuidar, instó Roberts.

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ensalzó el valor democrático del español y se preguntó por qué muchos sectores de la población prefieren ignorar los medios fiables y se dejan arrastrar por bulos.

Es "un deslizamiento muy temerario para la democracia", aseguró. "La intoxicación sale barata, pero es infinitamente peligrosa. Por eso hay que apoyar desde la cultura democrática y desde sus raíces, la importancia del periodismo", insistió.

Verificación y contextualización son dos instrumentos básicos de los "medios serios" frente a la prisa y la inmediatez que imponen las redes sociales, y a una inteligencia artificial, advirtió, con la que "nunca ha sido tan fácil pensar menos y caer en engaños".

Por eso, valoró el trabajo de los periodistas y de su uso del español, la segunda lengua materna del mundo, que hablan 650 millones de personas.