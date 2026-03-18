El presidente de Portugal empieza a recibir a partidos en consultas de inicio de mandato

El primero en ser recibido fue el gobernante Partido Social Demócrata (PSD) y tras el encuentro, la vicepresidenta del partido, Leonor Beleza, señaló el deseo de una "relación institucional muy fructífera" entre el Ejecutivo y el jefe de Estado para garantizar "la estabilidad política".

Beleza también se refirió al llamamiento que hizo Seguro para lograr un pacto a nivel nacional para el sistema sanitario y lamentó que "las circunstancias políticas actuales sean diferentes a las que existieron en el pasado", agregando que es necesario encontrar "entendimiento" en el contexto político actual.

También hoy fue recibido el Partido Socialista (PS), tercera fuerza política en el Parlamento portugués, cuyo secretario general, José Luís Carneiro, indicó que fue una reunión "muy constructiva" con el jefe de Estado, en la que los socialistas le presentaron sus propuestas para esta legislatura.

El presidente también recibió en este primer día de audiencias a Iniciativa Liberal (IL) y al ecologista Livre, mientras que mañana, jueves, continuará reuniéndose con formaciones políticas.

Seguro asumió el cargo el pasado 9 de marzo y pocos días después mantuvo la primera reunión como presidente con el primer ministro del país, Luís Montenegro (centroderecha).