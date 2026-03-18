El uruguayo Jorge Drexler regresará a Colombia en septiembre con su nuevo álbum 'TARACÁ'

Drexler, con una carrera de más de tres décadas, quince discos de estudio y presentaciones en escenarios de todo el mundo, ha basado su obra en "la exploración sonora y una lírica que combina sensibilidad poética con reflexiones sobre la identidad, la ciencia y las relaciones humanas", explicó su equipo en un comunicado.

En esta gira, el artista presentará un espectáculo "renovado", acompañado por siete músicos en escena y con las canciones de 'TARACÁ', que toma el candombe uruguayo como base rítmica "sin dejar de lado algunos de los temas más representativos de su trayectoria".

"Con este nuevo tour, Drexler abre una nueva etapa en su carrera, llevando al escenario un proyecto que propone un diálogo cercano con el público y una experiencia musical que combina tradición e innovación", agregó la información.

El tour tendrá parada en varios países de Latinoamérica con conciertos el próximo mes de abril en Argentina y Chile; en mayo en Brasil; en Uruguay el mes siguiente; en Colombia y Guatemala en septiembre, y en febrero del año que viene en Perú.

La gira de Drexler también pasará por España con conciertos en Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, A Coruña y Bilbao entre septiembre y noviembre próximos.