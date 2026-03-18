El yacimiento petrolífero de Sharara en Libia mantiene su producción tras un incendio

Según un comunicado de la NOC, el fuego comenzó por una fuga en una válvula del oleoducto tras lo que las autoridades anunciaron una investigación "de inmediato" para determinar la causa del escape, y aseguró que el suceso "no dejó ninguna víctima".

La producción en el yacimiento continúa y el bombeo se desvió al oleoducto del yacimiento de El Feel, hacia el puerto petrolero de Mellitah, mientras que la cantidad restante se desvió hacia el yacimiento de Zawiya, lo que -según la NOC- "reduce significativamente las pérdidas".

Sharara es uno de los yacimientos más importantes de libia junto con el de Zawiya, con una producción que supera los 300.000 barriles diario, y que está gestionada por la NOC a través de Akakus, junto a la española Repsol, la francesa Total, la australiana OMV y la noruega Equinor.