Empresarios uruguayos creen que aplicación de acuerdo Mercosur-UE potenciará las compañías

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, dijo a EFE que este acuerdo es fundamental para las empresas uruguayas en un contexto de baja competitividad.

"Nos va a permitir importar más, nos va a permitir importar mejor, pero no solamente bienes, (también) conocimiento, tecnología. Nos va a permitir que nuestras empresas mejoren su capacidad de gestión y su calidad en sus productos y también la competitividad", resumió.

No obstante, advirtió que Uruguay tiene "que hacer deberes" y prepararse, sin quedarse a esperar por la aplicación del acuerdo.

Tras la ratificación por parte de Paraguay este martes, el bloque suramericano completó la aplicación del acuerdo comercial que crea una de las mayores áreas de libre comercio del mundo.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, destacó este avance y afirmó que se trata de "un antes y un después". Asimismo, valoró, que este acuerdo ponga a Uruguay a competir con sus vecinos y sus socios.

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"Creemos que va a ser muy saludable para nuestro país en especial", dijo por su parte Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay.

García explicó que Uruguay "tiene un mercado muy chico", por lo que su crecimiento se sustenta en las exportaciones.

Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, comunicó que el Gobierno hará un balance de los sectores productivos que se verán afectados con la aplicación del acuerdo, ya que algunas áreas que "van a estar afectadas" y otras que "van a ganar mucho".

El canciller estima que el acuerdo podría comenzar a aplicarse de forma provisional en mayo.