España aboga por un frente europeo que no permita "aventuras militares"

El ministro pidió elegir entre "el orden o del desorden" mundial y aseguró, en un acto cerca de Madrid, que "a base de sumar desorden vamos a llegar al caos".

"O escogemos el derecho, o escogemos lo opuesto que es la fuerza. O escogemos la paz o escogemos la guerra", sentenció Albares, que subrayó que España lidera "un movimiento a escala global, simplemente por coherencia" respecto a la guerra en Oriente Medio.

Remarcó que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es "unilateral" y supone una "violación flagrante" del derecho internacional.

"Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hace falta es tener voluntad política de hacerlo", aseguró Albares, reclamando plantar cara "a la extrema derecha" en el mundo para defender la democracia, tolerancia y igualdad.

Sobre la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en noviembre en España destacó que debe servir para "conseguir una voz iberoamericana" que se posicione en el mundo "genuinamente" ante una ruptura del orden internacional en la que "la guerra ha vuelto a ser su instrumento de política exterior".

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Por ello, dijo Albares que cobra "mayor importancia" la unidad iberoamericana porque supone "compartir valores y objetivos" y apuntó que valor común iberoaméricano "es creer en Naciones Unidas" y "defender la paz" porque "los países latinoamericanos no se hacen la guerra" y son los que más acuden al Tribunal Internacional de Justicia para dirimir sus disputas.