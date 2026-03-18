España impulsa la retirada de 11.300 enlaces con audios de contenido terrorista de la red

Entre los contenidos detectados figuran discursos de líderes terroristas, canciones de glorificación de la violencia y cantos yihadistas conocidos como 'nasheeds', que son comunes en los canales en los que se hace propaganda islamista y de captan adeptos, según indicó este miércoles el Ministerio del Interior español en un comunicado.
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de ese ministerio impulsó la retirada de este contenido dentro de una iniciativa internacional contra los radicalismos violentos liderada por Europol y desarrollada entre el 19 febrero y el 3 de marzo, con participación de 13 países europeos.
El denominado Referral Action Day (RAD) terminó retirando 17.300 direcciones con contenido terrorista y extremista que figuraban en 40 plataformas digitales. La aportación española representó aproximadamente el 65 % del total.
Esta acción buscaba dar respuesta al creciente uso de plataformas de audio para la difusión de propaganda terrorista, explicó Interior, que apuntó además a la importancia de la colaboración efectiva entre instituciones y también por parte de las propias plataformas para detectar y retirar los contenidos ilegales.
El contenido sonoro es más difícil de moderar que el de vídeos o imágenes, puesto que su identificación requiere conocimientos lingüísticos especializados y un análisis contextual más complejo, lo que puede permitir que estos contenidos permanezcan accesibles durante periodos prolongados sin ser detectados, detalló el ministerio.
La música y las canciones son una forma de propaganda tradicional de los grupos terroristas, que las emplean como herramientas psicológicas para provocar respuestas emocionales intensas, reforzar narrativas y como "puerta de entrada a ecosistemas extremistas en línea".
"Frente a los discursos ideológicos explícitos, las piezas musicales pueden percibirse inicialmente como elementos culturales o inspiracionales y convertirse en una vía de entrada para audiencias más amplias", señaló la nota.
Interior destacó que la colaboración policial europea para hacer frente a las amenazas más importantes del crimen internacional y organizado se canaliza a través de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Penales (Empact).