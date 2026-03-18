Europa se gira a la baja mientras el precio del petróleo se dispara a 108 dólares

A las 13.00 GMT, Londres baja el 0,48 %, Fráncfort el 0,49 %, Milán el 0,34 %, Madrid el 0,05 % y París el 0,02 %.

El índice Euro Stoxx 50 (sigue la evolución de medio centenar de empresas de la zona euro con elevada capitalización) también se deja el 0,36 %.

Europa comenzó la sesión de hoy en positivo, animada por el descenso que registraba el precio del crudo, que abrió con una bajada de más del 2 %, hasta tocar un mínimo en los 100,34 dólares.

Y ello, apuntaban los expertos, después de que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán haya anunciado que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

No obstante, el conflicto bélico que se mantiene en Oriente Medio provoca que el crudo brent suba nuevamente y que se dispare por encima de los 108 dólares.

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A esta hora, el barril de brent se negocia a 108,28 dólares, con una subida del 4,56 %.

Igualmente, el West Texas Intermediates, el de referencia en Estados Unidos, cae el 1,56 %, hasta los 96,82 dólares.

Por su parte, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, que también ha cotizado a la baja durante la mañana, se dispara el 6,22 %, hasta los 54,91 euros por megavatio hora (MWh).

Las bolsas europeas cambian de tono después de que se hayan intensificado los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Este miércoles, Estados Unidos e Israel han atacado unas instalaciones gasistas en el sur de Irán, lo que ha sido calificado por el Ejército del país como "un crimen de guerra" y ha advertido de que "no quedará impune".

Irán ha amenazado con atacar a "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura". "A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad", ha avisado.

En el plano macroeconómico, hoy se ha conocido que la inflación de la eurozona repuntó dos décimas en febrero con respecto a enero, hasta una tasa interanual del 1,9 %.

Un dato que se conoce un día antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que, según el consenso de analistas, mantendrá este jueves los tipos de interés en el 2 %.

Previamente, hoy será el turno de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que tampoco modificará las tasas, según los expertos.

A la espera de la Fed, cuyas decisiones se conocerán con el mercado europeo ya cerrado, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street, que esta mañana apuntaban al alza, se han dado la vuelta tras disparase el coste de la energía.

El euro baja y se cambia a 1,1493 dólares.

El precio del oro se hunde el 3,21 %, hasta los 4.842,30 dólares, mientras que la plata se deja el 4,21 % y cotiza a 76,03 dólares.

La rentabilidad de la deuda alemana a diez años, la de referencia en Europa, se dispara el 2,933 %.

El bitcóin baja el 2,91 %, hasta los 72.398,9 dólares.