Exasambleísta ratifica que correísmo financió campaña en Ecuador con dinero de Venezuela

Así lo aseguró su abogado, Patricio Yungay, a las puertas de la Fiscalía, al detallar que no podía ampliar más detalles sobre las declaraciones de Díaz, ya que afirmó que tanto el investigado como su familia habían sufrido "amenazas".

El exasambleísta, quien esta vez no dio declaraciones a la prensa, acudió a declarar en un vehículo militar blindado, con un casco y rodeado por un fuerte contingente de seguridad.

En la primera comparecencia, celebrada en enero, Díaz declaró sin aportar pruebas que acudía a la Fiscalía "porque el país necesita un baño de verdad" y que trasladó "por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador", al tiempo que aseguró que su vida y la de su familia corrían riesgo.

En el caso 'Caja Chica', la Fiscalía investiga un presunto lavado de dinero del partido Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Correa, al supuestamente haber financiado con fondos de origen extranjero no declarado, la campaña de las elecciones extraordinarias de 2023, donde resultó ganador el actual presidente, Daniel Noboa.

La investigación ha derivado en allanamientos contra la sede de Revolución Ciudadana en Quito así como en el domicilio de la excandidata presidencial Luisa González.

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Asimismo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha suspendido a Revolución Ciudadana por al menos nueve meses a pedido del fiscal encargado Leonardo Alarcón, lo que deja al principal partido de oposición en riesgo de no poder participar en las elecciones locales que tendrán lugar en menos de un año, en febrero de 2027.

El correísmo ha denunciado una campaña de persecución contra la mayor fuerza opositora a Noboa e incluso ha afirmado que el país se encuentra bajo una "dictadura".

Díaz permanece en prisión preventiva en una cárcel de Quito por un presunto delito de violación a una menor de 12 años, causa por la que fue expulsado de Revolución Ciudadana en noviembre de 2025.