Exministro de Milei, denunciado por corrupción en seguros de salud de las Fuerzas Armadas

La diputada, quien integró el bloque oficialista hasta agosto de 2024, acusó también al exministro de posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona por su actuación como responsable del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

La denuncia, a la que accedió EFE, expone "la existencia de contratos de enorme magnitud económica" con empresas comercializadoras de fármacos, pese a los cuales, afirma, el servicio presentaba "desabastecimiento de medicamentos y colapso en las prestaciones".

Según la denuncia, "el sistema pasó, en un corto período de tiempo, de contar con reservas financieras relevantes a encontrarse en una situación de endeudamiento y crisis estructural, con consecuencias directas en la atención médica de sus afiliados".

Una auditoría realizada por IOSFA en septiembre de 2025, a la que accedió EFE, reveló que la deuda del organismo registró un aumento del 41 % en términos reales entre marzo de 2024 y junio de 2025.

IOSFA contrajo además una deuda adicional con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), "destinada supuestamente a modernizar hospitales y sistemas informáticos vinculados al sistema sanitario militar, sin que hasta el momento exista claridad pública respecto de la efectiva aplicación de dichos fondos a los fines declarados", expresó la denuncia.

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Numerosos afiliados habían reclamado por la interrupción de las prestaciones médicas y de las coberturas de los tratamientos, el atraso en los reintegros y la falta de provisión de medicamentos esenciales.

Según la denuncia, "incluso se han reportado casos en los cuales la interrupción de tratamientos médicos habría derivado en agravamiento de enfermedades o consecuencias irreversibles para los pacientes".

"Los hechos reseñados permiten advertir la posible existencia de una administración irregular, abusiva o fraudulenta de los recursos destinados al sistema de salud de las Fuerzas, con el consecuente perjuicio patrimonial del organismo y el riesgo concreto para la salud de cientos de miles de afiliados", concluye la denuncia.

Esta crisis derivó en la disolución de IOSFA, oficializada en febrero de este año, y la creación de dos entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFEG).

Antes de su disolución, IOSFA era -con 660.000 afiliados- el tercer servicio público de prestación médica más importante de Argentina.