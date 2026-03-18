Exportaciones colombianas a África superan 200 millones de dólares con alimentos al alza

Durante la apertura del Foro de Alto Nivel Celac-África, el funcionario subrayó que el comercio, especialmente en el sector de alimentos, ha tenido un impulso significativo, al pasar de 37 millones de dólares en 2024 a 173 millones en 2025.

Yepes explicó que este dinamismo responde a una estrategia que busca fortalecer primero la cooperación entre ambas regiones para luego ampliar el comercio y las oportunidades económicas.

"En la medida en que tengamos cooperación, vendrá el comercio, vendrán las oportunidades", afirmó.

El viceministro consideró que este es el momento de avanzar hacia una agenda birregional más ambiciosa que facilite el comercio, promueva la inversión y permita a las empresas explorar nuevos mercados, al tiempo que fomente el intercambio de conocimiento, la innovación y el fortalecimiento de capacidades productivas.

Como parte de esta estrategia, Colombia avanza en la negociación y estructuración de instrumentos de cooperación en turismo, comercio e industria con países como Kenia, Etiopía, Uganda y Sudáfrica, y trabaja en ampliar los vínculos con Senegal, Ghana y Togo, entre otros.

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El intercambio entre ambas regiones no se limita al ámbito económico, pues también abarca el fortalecimiento institucional y el intercambio de capacidades.

"Estamos compartiendo experiencias en áreas como salud y justicia transicional, donde Colombia ha desarrollado aprendizajes relevantes que pueden ser útiles para otros países", declaró a EFE el director de oferta de cooperación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Daniel Rodríguez.