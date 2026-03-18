Familiares de víctimas de dictadura identificadas en Argentina: "Ya no son desaparecidos"

"Ya no somos hijos de desaparecidos. Le estamos arrancando esa palabra espantosa que inventaron ellos para nombrar lo innombrable, esa crueldad terrible", dijo Elena Bustillo, hija de Ramiro Sergio Bustillo Rubio, desaparecido desde 1977 y una de las doce personas identificadas en Córdoba por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja reveló este miércoles la identidad de once de las doce personas cuyos restos fueron hallados en el predio donde funcionó La Perla, uno de los centros clandestinos más grandes del país.

Se trata de Carlos Dambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli, Alejandro Jorge Monyó López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana o Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elza Mónica Okelly Pardo.

El magistrado precisó que una de las familias pidió mantener en reserva la identidad de su familiar.

En el caso de las hermanas mellizas Adriana y Cecilia Carranza, explicó que el EAAF logró determinar que el resto óseo analizado -un diente- pertenece a una de ellas, aunque no fue posible establecer a cuál debido a su parentesco genético.

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"Una de ellas fue asesinada y la otra sigue desaparecida pero no se puede determinar cuál", explicó en la conferencia Fernanda Sanmartino, sobrina de ambas, y manifestó: "Esto nos acerca a la certeza que tantos años esperábamos”.

Los familiares aseguraron que la identificación marca el inicio de un proceso de cierre y reparación tras décadas de lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

"Siento que volvió mi papá”, dijo Rubén Brizuela, hijo de José Nicolás Brizuela, y recordó que cuando era niño iba a la plaza con las pancartas a pedir por la aparición de su padre.

Los familiares destacaron también la labor del EAAF y el uso de modernos procedimientos forenses para acabar con una incertidumbre que se extendió durante décadas.

"Lograron darnos lo que nos quitaron. Tener la certeza de lo que pasó con nuestro padre es un alivio", señaló Rodolfo Reyes, hijo de Oscar Omar Reyes.

Las excavaciones se realizaron entre septiembre y noviembre de 2025, con apoyo del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba, y abarcaron cuatro hectáreas. Se recuperaron restos óseos desarticulados y evidencia de fosas clandestinas.

Según fuentes oficiales, por La Perla habrían pasado entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas.